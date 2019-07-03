В тринадцати регионах России более одного процента жителей заражены вирусом иммунодефицита человека

По данным Роспотребнадзора, за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ выросло более чем на 40%, — сообщает РБК.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году умерли почти 37 тысяч россиян, зараженных ВИЧ.

Минздрав не считает, что рост заболеваемости ВИЧ в России свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Показатель заболеваемости может расти из-за снижения смертности. Это связано с успешным лечением больных, — добавили в ведомстве

Рост количества зараженных ВИЧ связан и практически с полным отсутствием профилактических мер, — считает руководитель Отдела профилактики СПИД Центрального института эпидемиологии Вадим Покровский.

Процент инфицированных будет расти. К этому нужно быть готовым, — добавил Покровский.