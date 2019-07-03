Несмотря на неудачу в первом круге Уимблдона Мария Шарапова не собирается заканчивать карьеру

Она планирует выступить на Открытом чемпионате США.

В планах Марии, по ее же собственным словам, турниры в Торонто и Цинцинатти в США, но все же сперва нужно пройти диагностику МРТ и понять что же случилось. Внешне это выглядело так. В первом же матче на Уимблдоне против француженки Полин Парментье Шарапова легко выиграла первый сет и вела во втором 5-2, но затем просто посыпалась. Проиграла эту партию и прекратила борьбу при счете 0-5 в следующей. Она вызывала врача, тейпировала кисть, но боль в руке не уходила.

Сегодня теннисные аналитики и коллеги Шараповой рассуждают о том, стоит ли ей играть вообще. До Уимблдона она пропустила пять месяцев и в прошлом году периодически отправлялась на больничный, ничего толком не выиграла и все с ней происходящее больше напоминает мучения. Возможно она пытается добиться результата, чтобы потом был повод уйти, когда тобой восхищаются, а не жалеют. На одну из таких публикаций отреагировала еще одна наша выдающаяся теннисистка Светлана Кузнецова, которая в грубой форме посоветовала автору поискать хоть немного патриотизма. Сама Шарапова на эти мнения не отозвалась.

Сейчас Шарапова занимает в мировом рейтинге 80-е место.