Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы отстранен от должности

Причиной стало «дело Ивана Голунова».

Информация об Андрее Щирове уже удалена с официального сайта УВД по ЗАО Москвы. Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы отстранен на время расследования, сообщил «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому ранее в качестве обвиняемого проходил журналист портала «Медуза» Иван Голунов передано в центральный аппарат Следственного комитета. Как отметили в Генеральной прокуратуре, изначально были возбуждены два уголовных дела: одно — в отношении Голунова, второе — против него же и неких неустановленных лиц. После объединения дел в одно производство, часть про Голунова исключили, однако само уголовное дело осталось. Но обвиняемых и подозреваемых в деле пока нет.

Сейчас журналист «Медузы» находится в статусе свидетеля. Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению в приготовлении к сбыту наркотиков. Его отправили под домашний арест, однако после акций протеста и компании в его поддержку освободили. В суде Голунов заявил, что уголовное дело против него связано с расследованием о связи силовиков с похоронным бизнесом Москвы.