В  двух районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

В области их зарегистрировано 47 на площади более 20 тысяч гектаров, — сообщает МЧС.

По словам спасателей, из-за ветреной и жаркой погоды огонь угрожает населенным пунктам. При этом в некоторых районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за наводнения, — отмечает Znak.com

20 человек погибли, 15 пропали без вести в паводковой зоне в Иркутской области.

Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании в правительстве с участием президента.

Зиничев также сообщил, что решается вопрос о списании кредитов пострадавшим от паводка.