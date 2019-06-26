Погибшие моряки-подводники будут представлены к государственным наградам

Их имена до сих пор не названы. В Кремле заявили, что часть данных о ЧП является государственной тайной и эта информация не будет обнародована.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил сегодня о выживших после пожара в глубоководном аппарате. Среди них один гражданский. Сколько всего человек находилось на борту, министр не уточнил. Он подтвердил, что погибших 14.

Все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, а их семьи получат необходимую поддержку от Министерства обороны, — пообещал Шойгу.

В Кремле также называют героическими действия экипажа по спасению корабля. Президенту было доложено незамедлительно, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что многие сведения, касающиеся чрезвычайного происшествия не будут разглашены в связи с их секретность. Песков также отказался называть имена погибших подводников.

Моряки, погибшие при пожаре в глубоководном аппарате, служили в воинской части 45707 в Петергофе. Там сейчас проводится проверка, — сообщает РБК. Анонимные источники издания утверждают, что в части работают сотрудники военной контрразведки и военные следователи.

По данным СМИ, среди погибших Денис Опарин, сын командира части Александра Опарина.

Поминальная служба по офицерам, которые погибли при аварии подводной лодки в Баренцевом море, началась несколько минут назад в Мурманске, в храме «Спас-на-Водах». Несколькими часами ранее на территории мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» прошел траурный митинг. О том, что известно о катастрофе к этому часу расскажет Алексей Горпинченко.



Имена погибших офицеров власти официально не публикуют. Они появились на сайте мурманского храма, но без указаний фамилий. На официальном сайте Министерства обороны до сих пор нет никаких сообщений о трагедии и соболезнований. В то же время, как сообщает Фонтанка.ру, в петербургской воинской части, в которой служили 14 погибших офицеров, сегодня появился траурный стенд. На нём фотографии моряков с полными именами и фотографиями. Правда разобрать их на появившихся в интернете фото невозможно. Надпись под ними гласит: «в ходе выполнения служебных задач в полигоне боевой подготовки Северного флота, вследствие стремительно развившегося объемного пожара на борту, трагически погиб экипаж атомной глубоководной станции «АС-31». Экипаж до конца боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость развития событий не оставила надежды на спасение личного состава» КЦ. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что моряки с подлодки занимались изучением гидросферы Земли. Всех погибших он пообещал представить к награде и оказать помощь их семьям. Также помочь семьям погибших пообещала и администрация Петербурга.

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины, — сообщает Форбс со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

В результате ЧП погибли 14 офицеров. Семь из них капитаны первого ранга, еще двое – Герои России.

Расследованием занимается специальная комиссия во главе с главнокомандующим ВМФ адмиралом Евменовым. Как ожидается, предварительный доклад президенту будет представлен в ближайшие дни. Имена виновных в инциденте и степень ответственности должностных лиц будут установлены в ходе следственных действий.

Большое количество высокопоставленных военных в составе экипажа подводной лодки, на которой произошла трагедия, может объясняться проведением испытаний. Такое мнение в эфире «Эха» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр отметил, что назначения этого глубоководного аппарата на данный момент до конца неясно.