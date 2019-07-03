Мосгоризбирком назвал попыткой давления петицию с требованием допустить к выборам в гордуму независимых кандидатов

Мосгоризбирком назвал попыткой давления петицию с требованием допустить к выборам в городскую думу независимых кандидатов. В комиссии сказали агентству «Интерфакс», что по Конституции перед законом и перед избиркомами все кандидаты равны.

Открытое письмо деятелей культуры и ученых ранее было опубликовано в интернете. Эту петицию подписали актеры Алексей Серебряков, Елена Коренева, поэт Лев Рубинштейн, писатель Людмила Улицкая, музыкант Алексей Кортнев. Они требуют прекратить использование административного ресурса и считают сбор подписей для регистрации фильтром для независимых кандидатов.