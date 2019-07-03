Погибших на глубоководном аппарате подводников, возможно, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге

Погибших на глубоководном аппарате Минобороны подводников, возможно, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом агентству «Интерфакс» сказали в Петербургском клубе моряков-подводников. Там подтвердили, что по просьбе командования ВМФ подбирали место для захоронения.

Между тем, министерство обороны до сих пор не называет имен погибших. Пресса выяснила личности нескольких предполагаемых жертв трагедии. Речь может идти о капитане первого ранга Денисе Долонском, капитане первого ранга Николае Филине, капитана первого ранга Андрее Воскресенском и капитане второго ранга Дмитрии Соловьеве, — пишет издание РБК.