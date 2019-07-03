Новостные агрегаторы в России хотят обязать упоминать названия экстремистских организаций

Новостные агрегаторы в России хотят обязать при упоминании экстремистских организаций и указывать, что они запрещены.

Такой законопроект внесен в Госдуму. Авторы документа считают, что сейчас отсутствие упоминания о запрете той или иной организации не позволяют людям получать достоверную, полную информацию, а также сформировать объективное мнение. В то же время, российские СМИ уже обязаны по закону при упоминании организации, которая внесена в список экстремистских, отмечать, что она запрещена.