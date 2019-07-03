Главу отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному округу Москвы отстранили от должности

Его подчиненные в начале июня задержали журналиста Ивана Голунова.

Полковник Андрей Щиров отстранен от должности на время проверки по делу Голунова, рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы главка МВД по Москве Юрий Титов. Фамилию полицейского уже убрали и с сайта УВД по ЗАО. При этом источник РБК еще в середине прошлой недели сообщал, что Щиров забрал с рабочего места все свои вещи.

Полковник – не единственный, чья карьера в полиции оказалась под угрозой. Интернет-издание «Открытые медиа» пишет о массовых увольнениях в том самом УВД по Западному округу. Всего управление ищет сотрудников на 15 разных должностей, включая водителей, оперуполномоченных, дознавателей и даже одного психолога без опыта работы.

Ранее в связи с делом Голунова своих постов лишились глава УВД по ЗАО Андрей Пучков, а также начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. По данным РБК, в конце июня в отставку подал замглавы УВД по ЗАО Игорь Петухов.

Увольнения в полиции начались после того, как была установлена невиновность Ивана Голунова. 1 июля стало известно, что дело о наркотиках, обвиняемым по которому проходил журналист, передано в СК.