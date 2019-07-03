Трагедия на российском военном глубоководном аппарате могла произойти из-за возгорания аккумулятора

Как пишет журнал Forbes со ссылкой на свои источники, скорее всего, это случилось во время подъема с глубины к лодке-носителю. Экипаж не допустил повреждения атомной установки, — добавили собеседники издания в военных структурах.

О гибели 14 офицеров в результате инцидента в Баренцевом море сообщали в министерстве обороны. Пожар произошел на борту аппарата, однако, как именно, в ведомстве не уточняют. Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, располагает всей информацией о случившемся, однако, многие сведения не будут опубликованы из-за секретности, — подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков также не стал отвечать сегодня на вопрос об именах погибших подводников. Однако, имена без фамилий были опубликованы на сайте мурманского храма Спас-на-водах. Сегодня там пройдет служба по погибшим. Кроме того, издание Znak.com опубликовало фотографии предположительно погибших офицеров.

Пресса пишет, что само ЧП произошло на глубоководном аппарате, известном как «Лошарик». По официальной версии, он предназначен для исследований в океане. По неофициальной – для диверсий против объектов, которые находятся на морском дне. Это самое крупное ЧП на российском подводном флоте за последние несколько лет. До этого в 2008-ом году при испытаниях подлодки «Нерпа» из-за нештатного срабатывания системы пожаротушения погибли 20 человек.