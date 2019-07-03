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16:38, 03 июля 2019

Внутренняя проверка из-за задержек багажа проводится в московском аэропорту Шереметьево

По ее результатам будут сделаны выводы по некоторым сотрудникам, заверил министр транспорта Евгений Дитрих. Контролирующие органы сейчас должны «разрулить» ситуацию, добавил чиновник.

Кроме Генпрокуратуры, как передает агентство РИА Новости, в Шереметьево работает Ространснадзор. Затруднения с выдачей багажа начались еще в мае.

На днях стало известно, что часть багажа не смогли вовремя отправить из Шереметьева. Пресса писала примерно о 9 тысячах единиц, в Шереметьево настаивали, что со своим рейсом не улетели около полутора тысяч.



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