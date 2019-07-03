Форбс: Причиной пожара на российском глубоководном аппарате мог стать аккумулятор

Как пишет журнал Форбс со ссылкой на источники в судостроительной отрасли, скорее всего, инцидент произошел при подъеме с глубины.

Экипаж не допустил повреждения атомной установки аппарата и более серьезных последствий, — говорят собеседники издания в военном ведомстве. Именно этим объясняется официальная формулировка Минобороны о самоотверженных действиях команды.

Пожар, как следует из официальных данных, произошел в понедельник. Его жертвами стали 14 военнослужащих. По некоторым данным, инцидент случился на борту аппарата «Лошарик». Информация о нем является секретной, — говорят власти.