Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО отстранили от должности после дела Голунова

Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-службы ГУВД Москвы Юрий Титов.

Титов уточнил, что полковник отстранен на время проверки. Информация о Щирове пропала с сайта УВД по ЗАО. В конце июня источник издания РБК говорил, что Щиров забрал с рабочего места все свои вещи.

Подчиненные Андрея Щирова 6 июня задерживали Ивана Голунова. Журналист заявлял, что силовики его избили и подбросили наркотики, которые затем и нашли при обыске. Щиров при этом говорил, что в деле Голунова «никаких несостыковок» нет.

Ранее были уволены руководитель УВД, генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления в столице Юрий Девяткин.

О том, что служба собственной безопасности МВД проверяет правомерность действий сотрудников полиции, задержавших Голунова, ранее сообщал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.