Журналисты издания «Проект» обнаружили у ректора МГУ Виктора Садовничего недвижимость в элитных районах Подмосковья

Об этом рассказала автор материала Юлия Лукьянова.

«У Садовничего на Рублевке есть два участка, 18 соток и 8, с двумя домиками. И есть 75 соток в Истринском районе. Там замечательные соседи – много бывших сотрудников из Росимущества и вице-премьер Татьяна Голикова. Однако сказать, что это суперэлитная недвижимость, кроме того, что она находится в элитных поселках, мы не можем», — сказала она.

Согласно расследованию, зарплата Виктора Садовничего за последние 5 лет выросла почти в 6 раз.