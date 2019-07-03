В кулуарах саммита G20 Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов ситуацию с крушением малазийского Боинга

В кулуарах саммита Большой двадцатки Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ситуацию с крушением малазийского Боинга на Украине в июле 2014 года, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пассажирский Боинг-777 был сбит на востоке Украины. Погибли 298 человек, граждане 10 государств. Для расследования катастрофы создана совместная следственная группа. Она объявила, что установлены четверо подозреваемых в причастности к крушению Боинга, среди которых бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Судебный процесс над ними должен начаться в марте будущего года.

Сам голландский премьер Марк Рютте ранее заявил, что обсуждение с Путиным было конфиденциальным, в том числе и из-за чрезвычайной деликатности темы. Премьер также не уточнил, какой была реакция Путина на этот разговор.