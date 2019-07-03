Пожар на глубоководном аппарате «Лошарик» мог произойти из-за технических проблем при подъеме с глубины

Официально эту причину не озвучивали.

Проблемы могли возникнуть с одной из аккумуляторных батарей, сообщил изданию Форбс собеседник в судостроительной отрасли. По словам двух военных источников, аппарат должен был выполнить стандартный комплекс маневров: осуществить подводную разведку морского рельефа, а в случае обнаружения там каких-либо технических средств понять их на поверхность. Однако глубина была недостаточной для таких работ. ЧП могло произойти, когда подлодка поднималась из глубины к носителю. Экипаж в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием обеспечил подъем АС-31. Это помогло избежать серьезных последствий, связанных с повреждением атомной установки аппарата, отмечает источник в Минобороны. Специальная комиссия будет проводить расследование в течение 2 недель. В частности, она должна установить всех виновных в ЧП. Предварительный доклад президенту военные подготовят в ближайшие дни.

Жертвами трагедии стали 14 человек.