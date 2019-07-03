Минздрав не считает, что рост заболеваемости ВИЧ в России свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Показатель заболеваемости может расти из-за снижения смертности, — это связано с успешным лечением больных, — пояснили в ведомстве.

По данным Минздрава, в целом по стране зарегистрировано около 900 тысяч людей с ВИЧ. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 13 российских регионах более одного процента жителей заражены ВИЧ-инфекцией. Хуже всего обстоят дела в Иркутской области, — сообщает РБК.