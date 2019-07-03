Форбс: Пожар на глубоководном аппарате мог произойти из-за проблем с аккумуляторной батареей при подъеме с глубины

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины, — сообщает Форбс со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

В результате ЧП погибли 14 офицеров. Семь из них капитаны первого ранга, еще двое – Герои России.

Расследованием занимается специальная комиссия во главе с главнокомандующим ВМФ адмиралом Евменовым. Как ожидается, предварительный доклад президенту будет представлен в ближайшие дни. Имена виновных в инциденте и степень ответственности должностных лиц будут установлены в ходе следственных действий.