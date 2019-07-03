Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Абдулмумина Гаджиева

Редактора еженедельника «Черновик» подозревают в финансировании терроризма.

Защита журналиста подала апелляцию с просьбой перевести его под домашний арест – адвокаты настаивали, что заключение их клиента под стражу ничем не обосновано. Тем не менее, Верховный суд Дагестана оставил в силе решение первой инстанции. Гаджиев пробудет под арестом как минимум до середины августа.

Рассмотрение апелляции сопровождалось одиночным пикетом у здания Верховного суда, пишет портал «Кавказский узел». Активисты с плакатами сменяли друг друга, требуя освободить Гаджиева. Их поддерживали прохожие и проезжающие мимо здания автомобилисты.

Гаджиев и еще двое жителей Дагестана были задержаны 14 июня, их подозревают в финансировании терроризма. По версии следствия, журналист перечислял деньги проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву, который якобы спонсировал радикалов под прикрытием благотворительности.

Коллеги журналиста не верят в его виновность. 21 июня три местных издания, включая «Черновик», вышли с одинаковыми первыми полосами – «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».