Шойгу: Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате, будут представлены к государственным наградам

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Сколько человек было на борту, он не уточнил.

По словам министра, часть экипажа удалось спасти.

Шойгу добавил, что Министерство обороны окажет помощь семьям погибших. При этом ни одной фамилии он не назвал.

В ряде телеграм-каналов и в тематических группах «ВКонтакте» опубликованы фотографии погибших офицеров. Судя по всему, фото сделано в военной части. Разобрать фамилии не представляется возможным из-за качества фотографий, — отмечает Znak.com.

В России пока не будет объявлен федеральный траур в связи с гибелью моряков в Баренцевом море. Никаких решений еще не принималось, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.