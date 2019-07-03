ВЦИОМ: Больше половины россиян, 60%, довольны качеством услуг ЖКХ

Больше половины россиян, 60%, довольны качеством услуг ЖКХ, — показал опрос ВЦИОМ. На работу коммунальных служб пожаловались 30% респондентов – по их мнению, за год стало хуже с вывозом мусора, текущим ремонтом жилья, холодным и горячим водоснабжением. При этом примерно 43% граждан не знают, какая управляющая компания обслуживает их дома.



С 1-го июля в России во второй раз за год повысились тарифы на коммунальные слуги – в среднем по стране на 2,4%.