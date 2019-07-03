Специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову отказали в аккредитации на мероприятии деловой программы Московского урбанистического форума. Он пройдет в парке Зарядье с 4 по 7 июля. Заявка отклонена в связи с «ограниченной вместимостью площадки», — говорится в ответе аккредитационного центра.

Голунов говорит, что в предыдущие три года успешно аккредитовывался на урбанистический форум и регулярно получал рассылку с материалами от организаторов.