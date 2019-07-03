Дмитрий Песков: В России пока не будет объявлен федеральный траур в связи с гибелью моряков в Баренцевом море

Никаких решений еще не принималось, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что решение на уровне субъектов должны принимать региональные власти.

Вчера вечером Министерство обороны сообщило, что 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Это произошло 1 июля. Сколько человек было на борту, не уточняется. Сегодня министр Шойгу сообщил, что часть экипажа удалось спасти. Все погибшие подводники будут представлены к наградам.