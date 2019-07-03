Сборная Бразилии вышла в финале Кубка Америки, победив Аргентину

Для футболистов Аргентины это 10 континентальный турнир подряд, в котором они не могут победить.

На двух предыдущих чемпионатах Аргентина дважды уступила в финале чилийцам по пенальти. На этот раз до финала команда Месси не добралась. Обыграть Бразилию, которая не пропустила на турнире ни одного гола очень сложно, но можно было постараться на нее не попасть, если бы Аргентина удачно сыграла в группе и не вышла бы в плей-офф с третьего места. Уступать никто не хотел. Команды не щадили ни своих ног, ни ног соперника. В иные моменты до настоящей драки была дистанция в одно слово. Бразильцам все же чаще удавалось собственно играть в футбол. Дважды в первом и втором тайме Роберто Фирмино и Рекардо Жезус разыгрывали нехитрую комбинацию и каждый из них забил с паса другого в пустые ворота — 2-0. После матча Фирмино сказал, что это и есть Бразилия. Леонель Месси запомнился ударом в штангу и жалобами на то, что судьи не использовали ВАР.

Месси заявил, что покидать сборную не собирается. Пока он не выиграл ни одного титула в национальной команде. Следующая попытка на домашнем Кубке Америки через год.