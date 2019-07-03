В Подмосковье полицейский изнасиловал в служебной машине местную жительницу

Об этом женщина рассказала журналистам. Она написала заявление в Следственный комитет, он начал проверку.

Григорьеву полиция задержала в состоянии сильного опьянения. Она шла с вечеринки, у неё была бутылка коньяка. Полицейские отвезли Григорьеву в отдел города Хотьково. Туда же приехал муж задержанной. Он рассказал сетевому ресурсу «Альтернативная газета», что поговорил с полицейскими, они обещали протокол не составлять. С полицейскими на служебной машине они съездили на один вызов, жена заснула. Силовики заверили, что довезут Григорьеву до её дома. Муж вернулся в деревню на такси, полицейские туда привезли его жену на служебной газели только через полтора часа. О том, что происходило по дороге домой, женщина рассказала «Альтернативной газете».

По заявлению пострадавшей Следственный комитет начал проверку. В это же время к женщине начали обращаться некие посредники. Они предложили почти миллион рублей, требуя забрать заявление. Получив отказ, они, по словам Григорьевых, стали угрожать, что уголовное дело развалят, а супруги «здесь жить не будут».

Отметим, что официальные СМИ об этой истории пока не сообщают.