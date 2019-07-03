Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек

МЧС эвакуирует детей и пенсионеров из двух сел региона, куда стала прибывать вода.

Тела погибших, о которых стало известно, найдены. В больнице находится 221 человек, судьба еще нескольких остается неизвестной. Большинство пострадавших госпитализированы с диагнозом переохлаждение. Повышение уровня воды на данный момент зафиксировано в Тайшетском районе около населенных пунктов Полинчет и Кондратьево.

В селах подтоплено 13 домов. На место направлен вертолет со спасателями. Инфраструктура Иркутской области серьезно пострадала из-за наводнения. Без света в регионе остаются более 8 тысяч человек. Для восстановления разрушенных строений будет составлен новый генплан. Ремонт необходимо провести в 40 школах, многие жители Иркутской области остались без жилья, поскольку дома полностью ушли под воду, разрушено хозяйство, погибли животные.

В Иркутской области возникла угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, поэтому проводится срочная вакцинация. На данный момент остаются подтопленными более 30 населенных пунктов в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском.

Жителям региона начали выдавать компенсации, сегодня деньги должны получить 12 тысяч человек.