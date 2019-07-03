Зарубежные СМИ, комментирующие аварию российской подводной лодки, пишут о завесе секретности, окружающей инцидент, проводя параллели с происшествием на подлодке Курск в 2000-м году, которое так же пришлось на период правления Владимира Путина.

Германский Шпигель отмечает обеспокоенность, которая уже некоторое время существует в НАТО, в связи с тем, что российские подлодки регулярно появляются вблизи кабелей Интернет-связи, проложенных по дну океана и связывающих Европу и США. Издание обращает внимание на то, что лодка, скорее всего, принадлежит к спецподразделению глубоководных исследований генштаба, которое западные эксперты называют «вторым российским военным военным флотом с собственным набором особо секретных миссий». Эксперты Нью-Йорк Таймс указывают на то, что, как и в трагедии с Курском, российский военно-морской флот не спешил сообщать о случившемся, равно как и о серьезности возможных последствий для соседних с Россией стран. Тогда, подчеркивает газета, военные поначалу заявили, что все моряки Курска погибли сразу после взрыва в торпедной секции, хотя позже была обнаружена записка члена экипажа, из которой следовало, что 23 человека оказались заблокированными в одном из отсеков субмарины. Из официальных новостей неясно, отмечает Нью-Йорк Таймс, была ли подлодка «Лошарик» под водой во время пожара, а также где именно произошел инцидент.

Как сообщает Рейтер, со ссылкой на Управление по ядерной безопасности Норвегии, замеры уровня радиации, проведенные в предполагаемом районе аварии, не обнаружили ничего необычного.