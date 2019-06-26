Российские власти по-прежнему не называют имен подводников, погибших в Баренцевом море

Министр обороны России Сергей Шойгу, который сегодня провел совещание в Северодвинске, подтвердил лишь, что погибших 14 человек. Они спасли некоего «гражданского представителя промышленности», находившегося на борту и задраили за ним люк.

Все погибшие будут представлены к госнаградам. Шойгу также отметил, что части экипажа удалось спастись. При этом он не назвал ни число военных на подлодке, ни число выживших.

СМИ, ссылаясь на телеграм-каналы, сообщали о том, что среди погибших капитаны первого ранга Денис Долонский, Николай Филин. Андрей Воскресенский, а также еще один офицер, Денис Опарин.

Храм Спас-на-Водах в Мурманске опубликовал на своем сайте имена 14 моряков без фамилий. Среди них есть Николай, Андрей и дважды Дионисий.

Главнокомандующий располагает всей информацией о гибели 14-ти российских подводников, однако многие сведения не будут разглашены в связи с их секретностью. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отказался отвечать на вопрос об именах погибших подводников.

Нахождение 7 капитанов первого ранга в составе экипажа подлодки говорит об особом назначении этого аппарата и все воинской части. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц.

Он также назвал довольно логичной версию западных СМИ о том, что российские глубоководные аппараты предназначены для диверсий на линиях связи.