Журналист дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев останется под арестом

Так решил Верховный суд Дагестана, который рассмотрел апелляционную жалобу защиты.

Гаджиев и еще двое жителей республики были задержаны 14 июня. Их подозревают в финансировании терроризма. Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. 21 июня три независимых издания — Черновик. Новое дело и Свободная республика, — вышли с одинаковыми первыми полосами: «Я\Мы Абдулмумин Гаджиев», — сообщает «Интерфакс».