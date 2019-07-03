Песков: Путину было незамедлительно доложено о трагедии в Баренцевом море

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал героическими действия экипажа по спасению корабля.

Песков отказался сообщить другие подробности, сославшись на то, что эта информация относится к категории абсолютно секретных данных и раскрывать их не планируется. Песков также не стал отвечать на вопрос о ядерном реакторе и посоветовал обратиться в министерство обороны, заявив, что в Кремле конструкцией лодок не занимаются.