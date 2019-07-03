Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата после пожара. По словам министра, на борту был и гражданский специалист, «представитель промышленности». Его эвакуировали в первую очередь. Сколько всего человек находилось на борту, Шойгу не уточнил. Он подтвердил, что погибли 14 человек. Ни одной фамилии названо не было.

Все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, а их семьи получат необходимую поддержку от Минобороны. «Подводники, находившиеся на борту, были уникальными военными специалистами, они проводили важные исследования по изучению гидросферы земли», — сказал Шойгу.