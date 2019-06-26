Руководитель НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Покровский: Процент инфицированных ВИЧ в России будет расти

Процент инфицированных ВИЧ в Российской Федерации будет расти, и к этому надо быть готовым. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела профилактики СПИД Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Эпидемия продолжается, но и существенных мер, которые бы ограничивали новые случаи заражения, у нас не применяются. Мы, в основном, сконцентрированы на лечении тех, кто уже заражен, поэтому процент инфицированных у нас будет расти, и к этому надо быть готовым», — заявил врач.

Продолжительность жизни людей с ВИЧ увеличилась и это, по мнению В.Покровского, один из факторов такого показателя. Однако, по его словам, главная причина заключается в том, что люди продолжают заражаться этим заболеванием.

«К сожалению, люди у нас заражаются ВИЧ-инфекцией, и этих случаев много. Это и есть главная причина, почему процент инфицированных растет. Если бы они не заражались, то общее количество зараженных ВИЧ оставалось бы прежним, значит и процент оставался бы прежним. Но у нас все время регистрируются десятки тысяч новых случаев», — сказал В. Покровский.

Однако, по словам врача, «около ста тысяч новых случаев» не регистрируется. «Примерно 35 000 ВИЧ-инфицированных в год умирает. В результате все время идет прирост числа живущих с ВИЧ-инфекцией», — он отметил. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 13 субъектах РФ насчитывается более 1% населения с ВИЧ-инфекцией.