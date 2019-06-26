Песков: Президенту известно о деле группы компаний «Рольф»

Президент России Владимир Путин ознакомился с материалами, касающимися уголовного дела группы компаний «Рольф», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы».

«Насколько мне известно, он (Путин) получал информацию, но не в деталях. И, естественно, президент не может отслеживать все детали одного конкретного следствия. Ведутся следственные действия, больше сказать нечего», — сказал Д.Песков.

По словам пресс-секретаря, Кремль не вмешивается в ход расследования. «Мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них (следственные действия) вмешиваться», — отметил он.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.