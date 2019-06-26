24 пользователя Telegram обратились в ЕСПЧ с жалобой на требование ФСБ предоставить доступ к ключам шифрования

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Саркис Дарбинян.

Он предполагает, что эти жалобы объединят с жалобой самого Telegram.

24 пользователя мессенджера направили жалобу в ЕСПЧ из-за несогласия с «Пакетом Яровой», согласно которому силовые структуры, в том числе ФСБ имеют полный доступ к переписке граждан и, таким образом, к слежке.

«Я думаю, перспективы у жалобы достаточно высокие. Жалоба во многом перекликается с делом Романа Захарова против России, по которой уже было вынесено решение ЕСПЧ против нашей страны, и, согласно которому, существующая в России система слежки и перехвата сообщений признана противоречащей Европейской конвенции», — заявил С. Дарбинян. Юрист считает, что Европейский суд примет решение не в пользу Российской Федерации.

«Я полагаю, что ЕСПЧ, скорее всего, объединит жалобы с аналогичным обращением Telegram, поданным в суд, и придет к аналогичным выводам о том, что российская система сбора и перехвата сообщений, в том числе вопрос, связанный с предоставлением ключей шифрования, противоречит Европейской конвенции по правам человека», — сказал он.