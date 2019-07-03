Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, переиграв команду Италии

Этой команде нужно было оказаться прижатой к стене – сказал о девушках президент Федерации и один из лучших российских баскетболистов Андрей Кириленко. Стена оказалась под лопатками после двух поражений подряд от Бельгии и Сербии, которые поставили под сомнение сам факт выхода в плей-офф, но затем была с нужной разницей обыграна Белоруссия. В 1/8 финала россиянкам досталась Италия. План был очевиден – не давать соперницам точно бросать издалека и использовать преимущество под кольцом. И то, и другое получилось у, правда, не без труда. В третьей четверти нашим девушкам удался рывок 30-7 и они повели 15 очков. Итог оказался более чем убедительным 63:54. Самой результативной стала Мария Вадеева, набравшая 19 очков. Помимо медалей наша команда продолжает борьбу за попадание в олимпийский квалификационный турнир. Для этого нужно занять место не ниже шестого.

В четвертьфинале, который состоится в четверг, сборная России сыграет с командой Испании