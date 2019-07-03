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13:00, 03 июля 2019

Шойгу: Часть экипажа глубоководного аппарата после пожара удалось спасти

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что первым из горящего глубоководного аппарата эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.

Шойгу не назвал число спасенных, подтвердив, что погибли 14 человек. Их имена официально не называются

Храм в Мурманске опубликовал на своем сайте имена 14 погибших подводников. Кроме того, стало известно, что еще пятеро пострадавших при пожаре на подлодке сейчас остаются в больнице.

На сайте мурманского храма «Спас-на-Водах» сообщается о проведении литии по погибшим морякам, мероприятие пройдет сегодня вечером. Там же указаны имена подводников, но без фамилий. Это первый полный список жертв аварии на подлодке. Судя по всему, речь идет об именах, полученных при крещении – в списке, например, есть два Дионисия, Димитрий и Сергий.

Ранее издание Baza назвало четверых погибших моряков – это Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Денис Долонский и Николай Филин. Утверждается, что последние двое носили звания Героев России.

Подводники были закреплены за воинской частью №45707 из Петербурга. Об этом сообщили «Фонтанка» и «Коммерсантъ». Как пишет РБК, сейчас сотрудники военной контрразведки проводят там проверку.

Между тем, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в госпитале сейчас остаются пятеро подводников, у них разная степень отравления угарным газом и ожоги. По его словам, всего на подлодке находились 25 человек.

Официально имена погибших моряков пока не назывались. Ранее лишь сообщалось, что семеро имели звания капитана первого ранга, а двое были Героями России.



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