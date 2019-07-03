Сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, победив Аргентину

В составе национальной сборной Месси пока не выиграл ни одного трофея. На Кубке Америки он упустил очередной, возможно последний шанс в своей карьере. Бразильцы играли дома и до этого выглядели гораздо мощнее. Аргентина с трудом пробилась в плей-офф, но смогла пройти Венесуэлу довольно легко. На сей раз, соперник был куда более серьезным. Уже на 19 минуте бразильцы убежали в контратаку и Габриэл Жэзус после прострела с фланга забивал уже в пустые ворота. Это позволило хозяевам играть по счету и аргентинцам было крайне сложно создавать моменты. Если они и возникали то после стандартов. Фолов было довольно много, равно как и стычек, которые грозили перейти в настоящую драку. За 20 минут до конца еще один контрвыпад хозяев привел ко второму голу. Жезус на этот раз выступил ассистентом, а забивал в пустые ворота Фирмино. 2-0 Бразилия в финале.

Второй финалист определится в матче Перу – Чили, который пройдет сегодня ночью по московскому времени.