Мурманский храм Спас на Водах опубликовал на своем сайте имена 14-ти моряков, погибших на подлодке Северного флота

Имена без фамилий перечислены в сообщении о том, что 3-го июля пройдет богослужение по погибшим.

Четыре имени совпадают с теми, которые были названы ранее в телеграм-каналах — речь шла о Денисе Долонском, Николае Филине, Андрее Воскресенском и Денисе Опарине. В списке, обнародованным храмом, имя Дионисий повторяется дважды.

Временно исполняющий обязанности губернатора северной столицы Александр Беглов заявляет, что погибшие на подводной лодке были закреплены за воинской частью из Петербурга. Об этом Беглов написал в соцсети «ВКонтакте», принося соболезнования семьям погибших. Минобороны пока ничего не сообщало ни об именах погибших, ни о том, в какой части они служили.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что военнослужащие числились в войсковой части 45707, которая дислоцируется в Петергофе.

На главной базе Северного Флота России в Североморске сейчас находится министр обороны Сергей Шойгу, который проводит совещание по выяснению причин пожара на глубоководном аппарате.

Президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, почему о трагедии стало известно только на следующий день после случившегося.

Отвечая на вопрос о деталях произошедшего, Д.Песков объяснил отсутствие официальной информации ее секретностью. «Главнокомандующий располагает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», — сказал он.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.