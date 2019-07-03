Власти Ирана пообещали начать обогащать уран выше уровня, предусмотренного «ядерной сделкой»

По словам президента страны Хасана Роухани, это произойдет в том случае, если участники договора не будут соблюдать свои обязательства.

Иран с 7 июля поднимет уровень обогащения урана выше 3,67 процента – этот порог был зафиксирован в Совместном всеобъемлющем плане действий, принятом в 2015 году. Помимо этого, страна откажется от перепрофилирования реактора в Араке и вернет ему возможность производства плутония, передает «Интерфакс». Кроме того, президент Роухани рассказал, что Тегеран уже превысил предусмотренные «ядерной сделкой» запасы урана в 300 килограммов.

По словам иранского лидера, страна идет на такие шаги, поскольку другие участники соглашения не выполняют своих обязательств. Роухани подчеркнул, что речь идет о США и ЕС, а также призвал их «придерживаться разумного подхода» и вернуться к выполнению условий «ядерной сделки». В этом случае Иран также откажется от обогащения урана и вернется к обозначенному лимиту его накопления.

В мае Роухани дал другим участникам соглашения два месяца на то, чтобы вернуться к его выполнению. Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Иран «играет с огнем».