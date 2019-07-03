На жительницу Котласа составили второй протокол о неуважении к власти

Поводом стал пост на странице «ВКонтакте».

Протокол был выписан из-за высказывания продавщицы Светланы Бакшеевой «ВКонтакте» про губернатора области Игоря Орлова, который назвал «шелупонью» противников мусорного полигона на станции Шиес, пишет портал «Медиазона». Материалы административного дела направлены в суд уже почти месяц назад, однако известно об этом стало только сейчас, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, дело не будет считаться повторным совершением административного правонарушения. Теперь Бакшеевой грозит максимальное наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток или же крупный штраф, максимальная сумма может составить 200 тысяч рублей. Котласский городской суд в первый раз уже признал Бакшееву , которая выступает против строительства мусорного полигона в Шиесе, виновной в оскорблении власти, тогда это также произошло из-за поста про губернатора и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

На Бакшееву также составлен протокол о разглашении персональных данных за публикацию донос на нее с именем и адресом доносчицы.