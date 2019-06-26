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Эксклюзив Эха 12:00, 03 июля 2019

Песков: Информация о глубоководном аппарате, на котором произошел пожар, не будет опубликована из-за секретности

Временно исполняющий обязанности губернатора северной столицы Александр Беглов заявляет, что погибшие на подводной лодке были закреплены за воинской частью из Петербурга. Об этом Беглов написал в соцсети «ВКонтакте», принося соболезнования семьям погибших. Минобороны пока ничего не сообщало ни об именах погибших, ни о том, в какой части они служили.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что военнослужащие числились в войсковой части 45707, которая дислоцируется в Петергофе.

На главной базе Северного Флота России в Североморске сейчас находится министр обороны Сергей Шойгу, который проводит совещание по выяснению причин пожара на глубоководном аппарате.

Нахождение 7 капитанов первого ранга в составе экипажа подлодки говорит об особом назначении этого аппарата и все воинской части. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц.

Он также назвал довольно логичной версию западных СМИ о том, что российские глубоководные аппараты предназначены для диверсий на линиях связи.

Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о  пожаре на российском глубоководном аппарате, а  общественности эта информация была предоставлена своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал, что часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована.



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