Беглов: Погибшие на подводной лодке были закреплены за воинской частью их Петербурга

Врио губернатора северной столицы Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плаванье отправилась из города на Неве.

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает «Интерфакс».