Омбудсмен Потяева: Кокорин выпущен из следственного изолятора для реабилитации травмированного колена

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, осужденный за участие в драке в центре столицы, выпущен из следственного изолятора для реабилитации травмированного колена в одном из медицинских центров г.Москвы. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Александр обратился с просьбой в период моего посещения провести часть реабилитационных мероприятий на территории Москвы, пока его не отправили в колонию. Так как прием его я осуществляла с коллегами из ФСИН, мы вместе приняли решение реализовать ту часть реабилитационной программы, которую успеем до его отправки в колонию», — рассказала она.

Футболист, по словам Т.Потяевой, который с октября прошлого года находится в СИЗО «Бутырка», жаловался на отсутствие необходимых условий для восстановления от травмы колена, операция на котором была проведена еще до инцидента.

«В связи этим мы обратились в Департамент здравоохранения с тем, чтобы ему провели полное обследование колена. Одновременно обратились к руководству ФСИН по г.Москве, где поддержали нашу просьбу. И в конечном результате, Александр был вывезен в учреждение здравоохранения г.Москвы, где ему сделали МРТ колена, его осмотрел ортопед, невролог, травматолог. И ему было выписана реабилитационная программа, которую первоначально планировали осуществлять в колонии, куда он будет отправлен», — отметила она.

В мае Пресненский уд Москвы приговорил А.Кокорина к полутора годам колонии общего режима за участие в двух драках в центре столицы.