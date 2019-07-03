Олег Дерипаска рассказал о контактах с автором досье на Дональда Трампа Кристофером Стилом

По словам бизнесмена, он не знал что Стил работает на ФБР.

Юристы Олега Дерипаски в 2012-ом году наняли Кристофера Стила – в прошлом агента британской внешней разведки MI6 — провести исследования для суда в Лондоне по делу российского предпринимателя. По словам Дерипаски, его адвокаты почему-то доверяли Стилу и с ним был заключён контракт. Миллиардер уверяет: он не знал, что Стил также работал на ФБР и помогал вербовать российских олигархов для получения информации о президенте Путине и оргпреступности. Американской газете Hill Дерипаска также рассказал о встрече в сентябре 2015-ого с будущим автором досье на президента Трампа. Стил позвал его на встречу с чиновниками Минюста США, пообещав что те помогут получить американскую визу. Но речь зашла о другом. Дерипаска полагает, что его пытались завербовать и заполучить компромат на российских чиновников и криминальных авторитетов. Позже Стил стал работать на компанию Хиллари Клинтон – соперника Трампа на выборах президента США. Бывший разведчик утверждал, что Россия и хозяин Белого дома вступили в сговор. Дерипаска признался американскому изданию, что был потрясён, узнав об этом.

Дерипаска, который находится под санкциями США, также рассказал, что 3 года назад беседовал с ФБР в рамках предполагаемого вмешательства России в выборы. Он отрицал связь с начальником избирательного штаба хозяина Белого дома Полом Манафортом.