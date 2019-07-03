В России число регионов с ВИЧ возросло более чем на 40%.

Большинство заболевших – молодежь и люди среднего возраста.

Количество заболевших значительно выросло за последние 3 года. 70% новых пациентов в прошлом году — это экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Ведомство подготовило материалы «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте». Копия документа есть в распоржении РБК. В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%, следует из материалов службы. Возросло число небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, там среднероссийские показатели превышены в два—четыре раза. Это Североуральск, Кировоград, Тольятти, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники. Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уверен, что процент населения с ВИЧ будет продолжать расти. По его мнению, это будет происходить до тех пор, пока количество вновь заразившихся ВИЧ будет больше, чем число тех, кто умер.

В 2018 году количество жителей России с диагнозом ВИЧ превысило 1 миллион.