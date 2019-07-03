Ева Меркачёва и её коллега подали заявление в полицию об угрозах со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна

Зам.главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы журналистка Ева Меркачёва и ещё один её коллега подали заявление в полицию об угрозах со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна. Как сообщили агентству РИА в пресс-службе ГУ МВД, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Меркачёва рассказывала, что после эфира на Первом канале ей угрожал Арсен Хачатурян – племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трёх его дочерей.