Продавщица Светлана Бакшеева стала лидером по числу заведённых на неё протоколов за неуважение к власти

Продавщица из города Котлас Светлана Бакшеева стала лидером по числу заведённых на неё протоколов за неуважение к власти. Как сообщил в своём телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на неё составлен уже второй протокол. Поводом послужили высказывания Бакшеевой в соцсети «ВКонтакте» в адрес губернатора области Игоря Орлова. Ранее Котласский городской суд признал Бакшееву виновной в оскорблении власти из-за другой записи про Орлова и оштрафовал её на 30 тысяч рублей. Кроме того, полиция составила на неё протокол о разглашении персональных данных за то, что женщина опубликовала донос на неё с именем и адресом доносчицы.