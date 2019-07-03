Премьер-министр Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным во время саммита «большой двадцатки» в Осаке

Премьер-министр Нидерландов рассказал о конфиденциальном разговоре с Владимиром Путиным во время саммита «большой двадцатки» в Осаке. Марк Рютте, по его словам, говорил о сбитом «Боинге MH-17». При этом глава правительства Нидерландов отказался сообщать какие-либо детали переговоров. «Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе, из-за чрезвычайной деликатности темы»,с казал он в интервью телекомпании RTL.