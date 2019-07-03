РФ готова принять результаты исследований, которые ВАДА проводит по материалам московской антидопинговой лаборатории
Накануне во всемирном антидопинговом агентстве объявили, что 298 наших спортсменов являются подозреваемыми. Данные об их пробах будут перепроверены экспертами, а результаты отправлены в международные федерации по соответствующим видам спорта. Министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ВАДА, а спортсмены, которые нарушали антидопинговые правила, подлежат дисквалификации в соответствии с правилами федераций и принципами чистого спорта. В начале января Россия передала ВАДА документациию московской лаборатории, а в апреле были предоставлены и хранившиеся в ней пробы. Некоторые спортсмены уже получили официальные уведомления.
В сентябре прошлого года ВАДА восстановило статус российского антидопингового агентства с условием передачи базы данных московской лаборатории.