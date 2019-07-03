В городе Тулун Иркутской области наводнение затопило почти 30 многоквартирных домов

Об этом сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте». По последним данным природная стихия унесла жизни 18-ти человек, более двухсот пострадали. За тем, что происходит в регионе, следит Андрей Гаврилов.

Наводнение в Тулуне доставило немало неприятностей жителям не только небольших частных домов, но и пятиэтажек. У многих не осталось ни вещей, ни продуктов. За ними люди вынуждены добираться вплавь на лодках. Подтоплены почти полторы сотни городских улиц, повреждён автомобильный мост. Вода снесла 300 частных домов, из них образовался затор в районе моста через реку Ия. В Тулуне – городе сильнее всего пострадавшего от паводка — погибло 13 человек, без вести пропало 7, включая ребёнка. Жители, которые остались в городе, вынуждены охранять свои дома от мародёров. Они растаскивают всё, жалуются местные. В Тулуне идут восстановительные работы, из подвалов жилых домов откачивают воду, очищают от мусора и ила водопроводные и канализационные колодцы, сообщает ТАСС. Систему водоснабжения планируют запустить вечером. К операции в конце прошлой недели президент Путин подключил военных. Они помогут людям с эвакуацией, доставкой продуктов и питьевой воды. Тем временем алюминиевый завод в Братске готов принять на работу 100 человек из пострадавших районов, сообщает агентство РИА. Первых детей из зоны наводнения отправили в оздоровительные лагеря.

Спасатели нашли ещё пять человек, которые числились пропавшими без вести. Таким образом, сейчас неизвестна судьба восьми жителей Иркутской области.